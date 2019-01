Путин душит: сеть покорил новый мем из аниме

В соцсетях стал популярен мем с героем японского аниме "Наруто" Саске, которого держат за горло и президенты, и животные, и даже Бог.

В начале января одна из пользовательниц Twitter совместила оригинальный кадр со снимком кота. После этого многие продолжили объединять с Саске различных людей.

Оригинальный кадр из аниме "Наруто"

В Оригинале Саске держит за горло его брат, который перешел на сторону зла и убил практически всю свою семью.

You are weak. Why are you weak? Because you lack hatred... pic.twitter.com/ArMu4nkPeK — 𝓛𝓲𝓷 🌧 (@mazarenai) January 14, 2019

God is tired of all these damn Sasuke memes pic.twitter.com/xnZ61ig6sc — Danny Win 🍥 (@Danny142_) January 16, 2019

Your worthless sasuke . You don’t even know how to make good ramen 🍜 pic.twitter.com/6E0mbNEydt — Sm2Ke (@Sm2Ke) January 16, 2019

“It’s over.. Sasuke. I have the chaos emeralds.” pic.twitter.com/v7v4VdiOJW — DitzyFlama 👖 (@DitzyFlama) January 16, 2019

