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"Пусть у себя поют!" В сети разгорелся скандал из-за россиянки на "Голос. Діти"

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В сети разгорелся скандал из-за участия россиянки в вокальном проекте "Голос. Діти", первый выпуск которого состоялся в воскресенье, 26 мая на канале "1+1".

Так, в премьерном эфире пятого сезона шоу в "слепых прослушиваниях" приняла участие 7-летняя Таисия Скоморохова из России (Москва). Пользователей сети смутил тот факт, что девочка приехала из РФ в Украину, несмотря на то, что у них на телевидении демонстрировали аналогичный проект. Свои резкие комментарии некоторые пользователи оставили под роликом с ее выступлением (видео смотрите в конце материала).

Таисия Скоморохова

Таисия Скоморохова

Instagram @skomorokhova_taisia

Юная певица исполнила хит Тины Тернер Simply The Best и с первых же нот завоевала внимание всех жюри, которые развернули к ней свои кресла. Вкачестве тренеров она выбрала группу "Время и Стекло".

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Несмотря на то, что многие пользователи похвалили девочку за сильный вокал, учитывая ее юный возраст, другие, в свою очередь, возмутились, почему в шоу на украинском телевидении допустили участницу из России.

"Выбирают всех подряд. Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", – отметили в сети.

"Пусть у себя поют!" В сети разгорелся скандал из-за россиянки на "Голос. Діти"
"Пусть у себя поют!" В сети разгорелся скандал из-за россиянки на "Голос. Діти"
"Пусть у себя поют!" В сети разгорелся скандал из-за россиянки на "Голос. Діти"

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель жюри украинского вокального проекта "Голос. Діти", эпатажный певец DZIDZIO (Михаил Хома) ошарашил внезапным заявлением во время первого выпуска шоу. Артист вспомнил жуткую историю из детства, когда два года жил с уверенность, что "убил" свою бабушку.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Читайте все новости по теме ""Голос. Діти"" на OBOZREVATEL.

Тема
"Голос. Діти"
Персоны
Время и СтеклоНадя ДорофееваАлексей Завгородний (Позитив)
Тег
Голос. Діти
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Махно Володимир
Махно Володимир
все из-за нищеты на россии. родители заставляют ехать своих детей в Украину и таким образом зарабатывать деньги на жизнь!
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леня зе
леня зе
совсем головой ударились.в Россию на Голос ездят.Лобода в жюри сидит,кастрюли вас ничего не смущает.?Ковтун с Яниной Соколовской (НТВ) вообще бизнесом и недвижимостью обзавелись в России.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
леня зе, то забирайте і цих, у вас там рай для ренегатів.
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