''Пусть наши дети будут здоровы'': российская звезда показала тяжелобольную дочь

Российская певица Любовь Успенская показала подписчикам в соцсети фотографию с дочерью, 29-летней Татьяной Плаксиной, которая проходит реабилитацию после тяжелой травмы и нескольких операций.

На личной странице в Instagram знаменитость поздравила фолловеров с рождественскими праздниками и пожелала здоровья детям (фото смотрите ниже).

Фото: eg.ru

"Мы с дочкой празднуем католическое Рождество, танцуем танго, присоединяйтесь к нам, пусть у всех будет празднично на душе, пусть наши дети будут здоровы" — написала Успенская под фотографией.

Судя по всему, далеко не все фолловеры певицы осведомлены о трагедии в ее семье, и некоторые с критикой высказались о внешности обритой девушки. Вскоре за нее в комментариях вступились другие подписчики Успенской.

Все дело в том, что осенью 2018 года Татьяна Плаксина на отдыхе в Коста-Рике неудачно упала с велосипеда и сломала челюсть. Девушке срочно потребовалось две тяжелых операции, одну из которых, как пишет MK.ru, врачи сделали не очень удачно, поскольку через несколько дней девушка узнала о заражении крови.

Успенская приняла решение отправить дочку на лечение в Швейцарию. Сегодня, насколько известно, Плаксина находится с семьей в Москве. Девушка вместе с родителями ждет указаний медиков, которые говорят о том, что и вторая операция не была сделана идеально. По словам Успенской, дочь говорит с трудом, поскольку у нее отсутствуют пять передних зубов, а еще не может нормально принимать пищу — употребляет только жидкую или перетертую еду.

Под постом Успенской в Instagram фолловеры пожелали ее дочери скорейшего выздоровления.

Читайте также на OBOZREVATEL, как личный врач певца Филиппа Киркорова Лев Рудин, который также работает и тесно общается со многими российскими звездами, рассказал о причудах и тайнах знаменитостей.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.