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Пугачева зажигательно станцевала в дерзком мини: опубликовано видео

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Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева зажигательно станцевала в дерзком наряде, чем вызвала фурор в сети.

Так, в Instagram-аккаунте престижной московской фотостудии опубликовали ролик, на котором артистка танцует на фоне праздничных декораций (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Оказалось, что знаменитую примадонну засняли во время вечеринки в честь празднования дня рождения жены российского композитора Игоря Крутого Ольги, однако видео обнародовали только сейчас.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Instagram @welcomepoint

Отметим, праздник состоялся 26 ноября 2018 года. Супруге Крутого исполнилось 55 лет. Пугачева, помимо яркого танца, также на вечеринке впервые после многолетнего перерыва спела на публику.

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Поклонники примадонны пришли в восторг от ее танца. В комментариях в социальной сети они высказали массу комплиментов в адрес культовой артистки, назвав ее "легендой всех времен" и неподражаемой женщиной.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Instagram @welcomepoint

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Алла Пугачева

Алла Пугачева

Instagram @welcomepoint

Пугачева зажигательно станцевала в дерзком мини: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила шоу своего экс-супруга Филиппа Киркорова, ужаснув всех присутствующих изнеможденным внешним видом и неестественной худобой. Артистка вела себя отстраненно, не общалась с журналистами, а многие зрители заприметили, что легенда сцены заметно "сдала".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алла Пугачева
Тег
Новости России
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