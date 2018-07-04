"Просто взорвал!" Monatik зажег на масштабном европейском фестивале

Популярный украинский исполнитель и хитмейкер Monatik отличился одним из самых зажигательных выступлений в первый день масштабного европейского фестиваля Atlas Weekend, который стартовал во вторник, 3 июля в Киеве (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость до конца).

Дима Монатик исполнил на главной сцене фестиваля подборку своих самых популярных песен, среди которых хиты "Кружит", "Vitamin D" и "УВЛИУВТ". Видео с выступлениями Монатика опубликованы на YouTube.

Послушать нашумевшие танцевальные композиции популярного певца собрались тысячи посетителей Atlas Weekend, которые отрывались в толпе и активно подпевали. Сам Monatik был настолько увлечен выступлением, что на одной из последних песен сорвал голос, но при этом продолжил работать на сцене.

Выступление Monatik Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

Пользователи сети также высоко оценили участие Монатика в Atlas Weekend, многие из них отметили, что давно не видели такого количества народу на фестивале.

Выступление Monatik Facebook-cтраница Atlas Weekend‎

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, вызвала шквал эмоций своим выступлением у посетителей масштабного фестиваля Atlas Weekend.