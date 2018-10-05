''Произошла утечка'': Слепаков рассказал, кто и почему удалил его скандальный клип

Популярный российский комик и певец Семен Слепаков объяснил, почему из YouTube удалили его скандальное видео с песней "О Солсберецком шпиле", которую он посвятил агентам ГРУ и отравителям Скрипаля.

Артист объяснил, что ролик о Руслане Боширове и Александре Петрове был незаконченной рабочей версией, которая просочилась в сеть через друзей. Об этом он написал на своей странице в Instagram, но вскоре удалил свой пост, сообщила Lenta.Ru.

По словам Слепакова, он накануне отправил друзьям закрытую ссылку, чтобы те оценили еще не вышедший клип, не публикуя его в открытом доступе. Кто именно слил композицию, он не знает.

Скриншот из Instagram

"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. В открытом доступе песни никогда не было. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось", - отметил Семен, добавив, что компания "Газпром-медиа", которую ранее заподозрили в требовании удалить видео, не при делах.

"Ролик удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность", - уточнил шоумен.

Также отметим, что завершать и выкладывать клип на своем канале Слепаков не планирует, поскольку его вариация уже распространилась в сети.

Видео с песней Слепакова об отравителях Скрипаля удалено из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже они дали публичное интервью, в котором рассказали, что приезжали в Солсбери для осмотра достопримечательностей. А визит в этот город им якобы посоветовали друзья. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.