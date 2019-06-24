Притула получил серьезную травму: что известно

Украинский шоумен Сергей Притула получил серьезную травму ноги во время семейного отдыха.

Так, артист показал на личной странице в Facebook снимок, на котором изображен с полностью загипсованной ногой.

Отмечается, что Сергей отправился праздновать день рождения (22 июня Притуле исполнилось 38 лет. – Ред.) вместе со своей семьей в Карпаты. Вероятно, во время отдыха с телеведущим и произошло ЧП, в результате которого он получил травму.

Сам шоумен с юмором отнесся к ситуации и отметил, что при любых обстоятельствах нужно улыбаться и быть оптимистом.

"Что бы ни случилось в жизни, главное – чтобы дети были счастливы и улыбающиеся! Проверено на себе. Извините все, с кем "слетают" встречи. Будьте внимательны и осторожны", – написал Сергей в социальной сети.

За сутки до этого он указал: "Я выскочил на пару дней в горы, где нахожу свое вдохновение и где могу раствориться в любви своих близких. Мне 38. И, едва ли не впервые в жизни, я четко знаю, чего хочу. Стою на ногах крепко".

Поклонники Сергея Притулы бурно отреагировали на его сообщение о травме. В комментариях под фото многие пожелали ему скорейшего выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос". По его словам, он "хотел бы быть полезным этой стране и людям".

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