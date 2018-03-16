"Принудительно раздел": певица поделилась неприятной историей о Шнурове

Бывшая солистка скандальной российской группы "Ленинград" Алиса Вокс дала откровенное интервью о самых неприятных моментах за период сотрудничества с эпатажным музыкантом Сергеем Шнуровым.

Вокс рассказала о том, какой нестандартный ход сделал лидер команды Шнуров в борьбе с запретом мата. По ее словам, он не придумал ничего лучшего, чем раздеть артистку прямо на сцене, что стало для нее настоящим шоком. Об этом шла речь в интервью певицы для издания Cosmopolitan.

Так, по ее словам, наиболее неприятной историей, которая произошла за время карьеры в "Ленинграде" стало принудительное раздевание Алисы прямо на сцене. На момент инцидента девушке было 25 лет. Вокс отметила, что воспоминания об этом до сих пор не дают ей покоя.

Алиса Вокс Instagram @alisavox

"Самое ужасное воспоминание - 6 июня 2014 года. Это кошмар, шлейф которого преследует меня до сих пор. Шел процесс принятия закона о запрете мата. Сергей был в панике и не нашел ничего лучше, чем раздеть меня прямо на сцене. Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей - опытный манипулятор. И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться", - поделилась артистка.

Также Алиса Вокс подчеркнула, что до сих пор не может забыть об этом унизительном моменте в ее карьере, так как он разделил ее жизнь на "до" и "после".

"Тот случай все кардинально изменил. Моя жизнь разделилась на "до" и "после". Всю ночь после концерта проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой. К тому же, эта жертва была совершенно напрасной, поскольку Сергея закон о запрете мата не коснулся. О многих других эпизодах я предпочитаю просто забыть", – подытожила исполнительница.

Сергей Шнуров и Алиса Вокс TV.ua

Отметим, Алиса Вокс покинула группу "Ленинград" в 2016 году. В марте она заявила о своем желании о прекращении сотрудничества со Шнуровым, так как спустя три года с момента начала ее работы отношения с ним серьезно испортились.

"Он стал на меня часто срываться, кричать. Мы перестали понимать друг друга. Я сказала Сергею о своем решении покинуть коллектив 12 марта 2016 года. В том разговоре я сразу успокоила его, сказав, что останусь в группе, пока не найду и не введу замену. Он воспринял эту новость спокойно, даже дружелюбно. Однако, позже попросту перестал со мной разговаривать, а другим членам группы запретил даже упоминать мое имя", – сообщила Вокс.

При этом, сама Алиса призналась, что никогда так не ошибалась в людях, но все же простила Шнурова.

Как сообщал "Обозреватель", российская группа "Ленинград" получила престижную награду в Великобритании UK Music Video Awards за лучшие визуальные эффекты в клипе "Кольщик".