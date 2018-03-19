Появилась новая информация о состоянии госпитализированного Гаркалина

Российский актер театра и кино Валерий Гаркалин, которого в феврале госпитализировали в институт скорой помощи имени Склифосовского во время гастролей, до сих пор находится в больнице.

Артиста забрали в больницу еще 23 февраля, таким образом, он находится в тяжелом состоянии уже почти месяц. Об этом РИА "Новости" сообщили в НИИ имени Склифосовского.

Гаркалин все еще остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов в состоянии средней степени тяжести.

Валерий Гаркалин ВладТайм

"Вечером и утром температура 36,7 градусов, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов", — сообщили в больнице.

Напомним, Гаркалина госпитализировали в конце февраля с воспалением легких. При этом его дочь утверждала, что актер чувствует себя гораздо лучше и худшее уже позади.

Как сообщал "Обозреватель", в начале марта состояние артиста удалось стабилизировать и его перевели из экстренной реанимации в общую.