Поцелуи и страсть: как развивались отношения победительницы "Холостяк-9" с Добрыниным

Победительница шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова с первой встречи с главным героем Никитой Добрыниным начала создавать собственную историю.

OBOZREVATEL вспомнил, как развивались отношения парочки на проекте, о хитростях девушки и о самых страстных поцелуях.

20-летняя Даша еще в момент знакомства покорила Никиту. Она шла быстрым и неровным шагом от волнения, неся в руках скретч-карту с заданиями на будущее. Это подкупило главного героя, а впечатления были такими сильными, что Добрынин сразу запомнил девушку.

Видео: первая встреча Даши и Никиты - хитрость

На первую вечеринку пришли и друзья Добрынина – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. В целом девушка им понравилась, хотя певица подумала, что Даша еще не готова к серьезным отношениям.

Даша Квиткова Холостяк.СТБ - инстаграм

Именно с Дашей у Никиты произошел первый поцелуй на проекте. Это случилось на третьей неделе, когда Добрынин пригласил девушек в ночной клуб. Девушка вела себя очень сдержанно, потому главный герой взял ее за коленку и страстно поцеловал.

Страстный поцелуй Даши и Никиты в третьем выпуске - видео

В пятом выпуске Никита отвел девушек в университет. Там Даша призналась, что до последнего момента не хотела учиться. Но диплом поможет ей "встать на ноги". Девушка работает ведущим мастером по волосам, ведет благотворительный проект, преподает. Добрынину понравилась целеустремленность участницы. Ведь она не ограничивает себя в развитии.

Даша Квиткова и Никита Добрынин в пятом выпуске Instagram @ holostyakstb

Страсть между героями росла от выпуска к выпуску. На шестой неделе Никита пригласил Дашу поиграть в гольф, но они настолько увлеклись друг другом, что забыли про игру.

Видео: Романтическое свидание Даши и Никиты в шестом выпуске

Уже на седьмой неделе из-за личной истории Даши и Добрынина разгорелся скандал на проекте. Они целовались у всех на глазах, из-за чего другие участницы не выдержали и устроили истерику. Парочке было неловко, но они не собирались оправдываться перед другими.

На протяжении проекта Никита старался исполнять с Дашей желания, которые были на доске. Однажды он застал девушку врасплох, когда пришел в дом без предупреждения. Он принес какао, которое она хотела выпить вместе.

В 10 выпуске Никита познакомился с ее семьей. Отец Даши – военный, позвал героя колоть дрова. Во время разговора он пригласил Добрынина покататься на лыжах, продемонстрировав ему доверие и симпатию.

Никита с папой Даши Instagram @ holostyakstb

В предпоследнем выпуске Никита познакомил Дашу со своими родителями. Дедушке, которого главный герой обожает, она очень понравилась. Участница показала себя на кухне, как хозяйка. А вот родители остались под противоречивыми впечатлениями от знакомства. Она старалась правильно отвечать на вопросы, и матери Добрынина показалось, что девушка еще слишком молода для серьезных отношений. Ведь на проект она пришла в 20 лет, потому разница в возрасте показалась странной.

Даша, Никита и его дедушка Instagram @ holostyakstb

Последний шаг к отношениям был в финальном выпуске. Даша вылила на Никиту свое недовольство, что он постоянно ищет подводные камни в ее словах. Однако, несмотря на претензии, они провели чудесный вечер, обнажившись в джакузи. Никита успел узнать ее с разных сторон, и это лишь укрепило его желание узнавать девушку дальше и строить с ней отношения.

Никита и Даша офииально вместе Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

Добрынин выбрал Дашу Instagram @ holostyakstb

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша.

Финальные свидания начались очень плохо. Девушки начали капризничать, испытывая терпение Добрынина. Но завершилось все со страстью: Никита раздел участниц.

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