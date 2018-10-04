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Пошлый хит Слепакова об отравителях Скрипаля: в России приняли меры

3.3тЧитать материал на украинском

Видео с песней "О Солсберецком шпиле", которую российский комик Семен Слепаков посвятил агентам ГРУ, отравителям Скрипаля, удалили из YouTube.

Как сообщалось ранее, в композиции Слепаков поглумился над нетрадиционной ориентацией ГРУшников и описал, чем они могли заниматься в Солсбери.

Пошлый хит Слепакова об отравителях Скрипаля: в России приняли меры

Фото: youtube.com

Видео было опубликовано вечером в среду, 3 октября, однако уже к утру четверга на видеохостинге можно было отыскать лишь информацию о том, что ролик был удален.

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"Видео "Песня о Солсберецком шпиле" больше не доступно из-за жалобы на нарушение авторских прав от третьей стороны", - сообщается в YouTube.

Пошлый хит Слепакова об отравителях Скрипаля: в России приняли меры

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже они дали публичное интервью, в котором рассказали, что приезжали в Солсбери для осмотра достопримечательностей. А визит в этот город им якобы посоветовали друзья. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Семен Слепаков
Место
Россия
Объекты
новостиРоссияYoutube
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Petrol
Petrol
Бгыгыгы. Недопатченные кремляди. С интернетом бодаться вздумали.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
https://vk.com/video-364976_456242034
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