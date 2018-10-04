Пошлый хит Слепакова об отравителях Скрипаля: в России приняли меры

Видео с песней "О Солсберецком шпиле", которую российский комик Семен Слепаков посвятил агентам ГРУ, отравителям Скрипаля, удалили из YouTube.

Как сообщалось ранее, в композиции Слепаков поглумился над нетрадиционной ориентацией ГРУшников и описал, чем они могли заниматься в Солсбери.

Фото: youtube.com

Видео было опубликовано вечером в среду, 3 октября, однако уже к утру четверга на видеохостинге можно было отыскать лишь информацию о том, что ролик был удален.

"Видео "Песня о Солсберецком шпиле" больше не доступно из-за жалобы на нарушение авторских прав от третьей стороны", - сообщается в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал - многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления. В преступлении подозревают россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали недалеко от дома Скрипалей в день покушения.

Позже они дали публичное интервью, в котором рассказали, что приезжали в Солсбери для осмотра достопримечательностей. А визит в этот город им якобы посоветовали друзья. Журналисты проанализировали рассказ Петрова и Боширова и нашли доказательства его лживости.