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''Пошла цепная реакция'': рокерша-''крымнашистка'' из РФ рассказала о проблемах из-за ''ДНР''

113.2тЧитать материал на украинском

После выступления в "ДНР", во время которого российская певица Диана Арбенина извинилась за "коллег по цеху", которые не приехали поддержать людей на Донбассе, ее группа "Ночные Снайперы" лишилась десятков концертов в разных городах России.

Позже, как рассказала исполнительница в интервью YouTube-проекту "А поговорить?..", ей запретили въезд в Украину, однако она до сих пор не понимает, почему.

''Пошла цепная реакция'': рокерша-''крымнашистка'' из РФ рассказала о проблемах из-за ''ДНР''

Фото: starhit.ru

"30 или 50 концертов отменились. Неплохо, правда? Меня бросили в какую-то странную машину. Хотя я не извинялась за Россию перед Украиной. Это бред сивой кобылы. Я сказала, что сочувствую людям (на Донбассе - Ред.), потому что они оказались в страшном для Украины времени", - заявила Арбенина.

"Я понимала, что распускать группу было нельзя. Была уверена, что рано или поздно все наладится. Я, конечно, благодарна Воронежу, Екатеринбургу, Москве и Питеру - потому что эти четыре города выстояли. А во всех остальных городах почему-то сразу крыша "потекла" на площадках. Звонили организаторы и говорили: "Вы знаете, а у нас тут ремонт начался. Поэтому концерта быть не может", - продолжила она.

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Причиной, по которой набралось такое количество отмененных концертов, арбенина считает банальную цепную реакцию.

"Я думаю, что это цепная реакция. Первым пал город Владимир. Там отменили первый концерт. А потом же все организаторы связаны между собой. Они друг друга знают и плывут в одной лодке", - подчеркнула она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Диану Арбенину подняли на смех за "мудрый совет" Дональду Трампу.

Персона
Диана Арбенина
Место
Россия
Объекты
интервьюДНР
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К К
К К
Дуру ломает -- не понимает она .У её "коллеги " хотя бы самосохранение включи ли , а эта ломится в ДЫНЫРЫ и не "понимает " . Не хрен тебе шастать по Украине .
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moskovec leonid
moskovec leonid
Если крыс поместить в одну бочку,они сжирают друг друга-до последней,самой хищной и сильной..!!И эту полу дуру,полу женщину,полу мумжчину,когда то наши плебеи приглашали в шоу..!!
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Тоже гость
Тоже гость
Ето точно, сивая кобыла трошки бредит.
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