Популярный украинский певец попал в ДТП: опубликованы фото

Украинский артист, популярный певец Андрей Кише (Kishe) попал в ДТП ночью в четверг, 4 апреля.

Как рассказали изданию OBOZREVATEL представители певца, авария произошла очень резко, Андрей не сумел сориентироваться и потерял контроль над транспортным средством.

В результате ДТП пострадала передняя левая часть автомобиля Кише, в частности фары и капот.

Андрей Кише Instagram @kishe_official

"Перестраивался в левый ряд, столкнулся с водителем на дороге, который резко дал по тормозам во время движения. Хорошо, что я боком ушел. Это место очень аварийное, я в такую "котлетку" давно не попадал", – рассказал Кише.

Также он добавил, что все произошло за доли секунды, но ему повезло. что он все же успел среагировать вовремя.

Машина Андрея Кише

Машина Андрея Кише

"Мне повезло, подушки не сработали", – подытожил Андрей.

Машина Андрея Кише

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта, когда в Украине проходил 1-й тур выборов президента, певцу Андрею Kishe разбили машину на платной парковке возле центрального ЖД вокзала в Киеве.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram