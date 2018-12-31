Помятые, но живые: Полякова, Дорофеева и Астафьева обратились к украинцам перед Новым годом

Накануне новогодних праздников Центр демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) в рамках кампании "За безопасные дороги" инициировал социальный проект для украинцев "Помятые, но живые", призывающий водителей и пассажиров пользоваться ремнем безопасности.

В проекте участвовали украинские звезды: певицы Оля Полякова, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, TAYANNA, Michelle Andrade, телеведущие Владимир Дантес, Александр Педан, Тимур Мирошниченко и другие. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба проекта.

Во время фотосессии украинские звезды позировали в мятых платьях и рубашках, показывая, что даже в предпраздничной лихорадке лучше пристегнуться в автомобиле и помять одежду, чем рисковать жизнью. Так, именно нежелание помять одежду входит в топ-10 причин того, почему водители и пассажиры не хотят использовать ремень безопасности. По результатам исследования, средний показатель пользования ремнями безопасности среди водителей в городах Украины составляет всего 23%.

Оля Полякова Пресс-служба

Участники проекта "Помятые, но живые" рассказали личные истории о том, как ремень безопасности спас жизнь им или их близким.

Оля Полякова, певица:

– Когда мне было восемнадцать, я попала в аварию. Ехала на переднем сиденье, не пристегнувшись. Автомобиль перед нами резко затормозил. Я ударилась головой о торпедо, сильно разбила лицо и четыре недели пролежала в больнице. С тех пор у меня остался шрам над бровью и привычка всегда пристегиваться. Разве имеет значение, помялся твой пиджак или платье, если речь идет о твоей жизни?

Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло":

– В период новогодних праздников причина "Я не пристегиваюсь, потому что не хочу помять нарядную одежду" входит в топ оправданий водителей и пассажиров. Это ужасно расстраивает! Пристегиваться в автомобиле — обязательное правило, у которого не может быть исключений. Я делаю это всегда. В конце концов, если вы так переживаете о своем внешнем виде, возьмите праздничный наряд с собой и переоденьтесь на месте.

Надя Дорофеева Пресс-служба

Даша Астафьева, певица

– Я несколько раз попадала в аварию, после одной из которых у меня даже остались шрамы на коленя. Теперь в моей машине пристегиваются все — это стало моим правилом. Принципиально не сажусь в такси, где не работает ремень безопасности, и никогда не откажусь от него из-за страха испортить одежду — лучше подберу платье, которое не мнется или мнется, но красиво. Своим участием в кампании призываю всех украинцев быть мудрее — пристегиваться и заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих. Не пристегиваться за рулем, или вести машину в нетрезвом состоянии – это преступление не только против самого себя, но и против людей, которые тебя окружают на дороге. Ни имидж, ни удобство не стоят человеческой жизни.

Даша Астафьева Пресс-служба

Владимир Дантес, певец, муж Нади Дорофеевой

– Когда мне было 16 лет, я ехал на мопеде и меня сбила машина. Тогда я понял, что главное на дороге – безопасность. Позже была ситуация, когда я вел машину и попал в аварию. Со мной были двое пассажиров, мы ехали из Харькова в Киев и "приземлились" в отбойник. Никто, к счастью, не пострадал благодаря тому, что все были пристегнуты. Чтобы выработать привычку пристегиваться у других людей, надо начать с себя и своей семьи. У нас с Надей это первое правило – сел, пристегнулся, только тогда поехал. Я считаю, что пристегиваться в машине должно стать модным.

Владимир Дантес Пресс-служба

TAYANNA, певица

– Я за рулем 15 лет. Очень долго считала себя супергероем, который будет жить вечно, и ездила не пристегиваясь. Однажды на перекрестке в мою машину врезался автомобиль. Если бы тогда я была не пристегнута, ударилась бы головой об окно – потеряла сознание или получила сотрясение. И теперь пользуюсь ремнем безопасности – всегда и везде.

TAYANNA Пресс-служба

Александр Педан, телеведущий

– Я сел за руль своего автомобиля более 10 лет назад и с того момента всегда использую ремень. Мне нравится чувство безопасности. Также я забочусь о безопасности близких - все, кто садится ко мне в машину, пристегиваются. Это правильно, это must и я бы хотел, чтобы это стало модным. У меня недавно друг попал в аварию – из-за гололеда не справился с управлением и его выбросило в кювет. Все обошлось, он был пристегнут и подушки сработали, благодаря этому он остался цел и невредим. Это же так просто – пристегнуться! И эту привычку можно выработать очень быстро. У меня это доведено до автоматизма, я даже не замечаю и делаю это за долю секунды. Я считаю, что надо быть ответственным по отношению к своей жизни и жизни других людей. Кому ты пытаешься что-то доказать? Что ты такой крутой и фартовый? Это ребячество! Неоправданное и глупое. Доказывать свою крутость надо правильными поступками.

Александр Педан Пресс-служба

Мишель Андраде, певица

– Я родилась в Боливии и жила там до 13 лет. У нас детям чуть ли не с рождения рассказывают про "Дорогу смерти", соединяющая столицу Ла-Пас с городом Коройко. "Дорога смерти" в основном однополосная, без ограждений, часть ее проходит над пропастью в несколько сотен метров. Ежегодно здесь гибнет около 300 человек. Обычно это водители, пассажиры и любители экстремальной езды на велосипедах, которые в нужный момент не смогли затормозить на повороте и сорвались в пропасть. Мы с семьей часто ездили по этой дороге в джунгли. Папа каждый раз рассказывал страшные истории и акцентировал на том, как важно быть внимательным и осторожным. Пока я еще не вожу машину, но когда получу права, буду очень серьезно относиться к правилам безопасности. В этом смысле для меня пример – моя тетя. После небольшого дорожного инцидента, в который она однажды попала, в ее автомобиле пристегивают даже собак.

Мишель Андраде Пресс-служба

Тимур Мирошниченко, телеведущий

– Я 12 лет за рулем, всегда пристегиваюсь сам и настаиваю, чтобы это сделали все, кто садится ко мне в машину. Однажды я попал в серьезную аварию. Ехал утром с работы домой, съемки продолжались более 14 часов, я был очень уставший. Буквально на две секунды потерял контроль над дорогой и врезался в маршрутку. Она, к счастью, была без пассажиров, и никто не пострадал. Единственный, кто мог серьезно пострадать, это я – машина была разбита. Меня спас ремень безопасности – благодаря тому, что был пристегнут, отделался царапиной на колене. Нужно понимать, что цена непристегнутого ремня – это твоя жизнь.

Тимур Мирошниченко Пресс-служба

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