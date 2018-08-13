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СпортLady

Полуголая Каменских снялась в горячей фотосессии

7.2тЧитать новость на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских похвалилась в сети эффектным фото в белье. Профессиональный снимок напоминает фото для глянца, однако сама артистка решила не раскрывать интригу.

Опубликовав снимок в профиле kamenskux_daily, певица предложила подписчикам взаимный обмен лайками.

На фото Каменских запечатлена в черном белье и полупрозрачной шали на плечах. Свой "черный" образ артистка дополнила эффектным макияжем. Снимок собрал в соцсети более 10 тыс. лайков.

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"Настя, вы красотка", "Мм, а что это будет? Новая обложка?", "Очень круто", - стали комментировать снимок.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, загорелая Настя Каменских показала, с кем отрывается на отдыхе.

Персона
Настя Каменских
Объекты
соцсетиInstagramшоу-бизнес
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