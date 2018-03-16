Похудевшая Могилевская стала жертвой мошенников

Украинская певица Наталья Могилевская стала жертвой рекламных мошенников, которые незаконно использовали ее фото в распространении средств для похудения.

Об этом она написала на личной странице в Facebook, приложив к своему посту пример нечестной рекламы.

"Друзья, Наталья Могилевская не рекламирует никакие средства для похудения!" - указала она.

Всю информацию о препаратах для похудения артистка назвала "надувательством", "обманом" и призвала своих поклонников быть бдительными.

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Для фейковой рекламы мошенники использовали фотографию похудевшей артистки, а также созданный в графическом редакторе снимок якобы Могилевской до похудения. При этом, если внимательно рассмотреть фото певицы, можно заметить, что лицо и тело не принадлежат ей.

Как стало известно ранее, в преддверии нового сезона шоу "Танці з зірками" Наталья Могилевская сбросила 25 килограмм. Секретом, как ей это удалось, певица поделилась во время прямого эфира танцевального шоу.

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