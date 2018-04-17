"Поджечь" ночь: Alyosha презентовала новый хит

Певица Alyosha презентовала новую композицию под названием "Текіла".

В новый хит артистки вложено настроение, которого так не хватает людям после длительных холодов - дух соблазна и открытости. Об этом "Обозревателю" сообщили в пресс-службе М1.

Сама Alyosha так отзывается о новой работе: "И пусть зазвучит музыка, разбудит чувства и плечи обнимет тот, кто поднимает ураганы внутри. И станут ненужными чары и приворотное зелье. Только мелодия тела и страсть, чистая как горящая текила!"

Новости Что певица Alyosha не рассказывает публике

На "Текілу" также снимут видеоклип. Сейчас подготовка к съемкам находится на финальном этапе. Режиссером видео станет Инна Землекоп. Это не первая работа Alyosha с клипмейкером: предыдущий опыт сотрудничества - клип "На фоні Париж" - получил положительные отзывы и более 500 тысяч просмотров на Youtube.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Alyosha трогательно поздравила сына с днем рождения.