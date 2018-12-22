Подтвердил развод? Муж Собчак отреагировал на слухи о разрыве

Муж российской телеведущей Ксении Собчак, актер Максим Виторган снял обручальное кольцо после того, как в сети распространили информацию об их разводе.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак уже давно изменяет мужу с российским режиссером Константином Богомоловым, который в августе этого года развелся с актрисой Дарьей Мороз. Виторган отказался комментировать слухи, однако появился впервые на публике без кольца на пальце, пишет СтарХит.

Отметим, до недавнего времени актер с гордостью демонстрировал знаковое украшение на безымянном пальце, также, как и его супруга. Ксения время также часто появляется без обручального кольца на публике.

Максим Виторган СтарХит

Максим Виторган СтарХит

Напомним, пара поженилась в феврале 2013 года. В 2016 году у Виторгана и Собчак родился сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.Так, один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Богомолова и Собчак, в которых участвовал и Виторган, иронично комментируя их переписку.

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