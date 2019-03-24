Вернулись из "того" света: звезды, которые пережили клиническую смерть и чудом выжили

Уже более недели современное медиа-пространство пестрит новостями о трагической смерти 38-летней российской певицы Юлии Началовой. Звезда умерла в субботу, 16 марта, после продолжительной борьбы за жизнь. Несмотря на страшные диагнозы, отказ внутренних органов и даже кому, многие поклонники, да и просто неравнодушные люди до последнего искренне надеялись на то, что молодой организм Началовой сумеет выстоять, побороть все заболевания, а артистка, пройдя долгий путь к выздоровлению, будет вспоминать об этом просто как о страшном сне.

Но победить в борьбе за жизнь Началовой было не суждено. После операции на ноге (артистка ранее натерла ногу, незаживающая рана привела к заражению крови, что и стало основной причиной критического состояния и смерти), сердце певицы остановилось. Навсегда.

Как оказалось, среди представителей звездного эшелона многие сталкивались с не менее серьезными проблемами со здоровьем, но, будучи фактически одной ногой на "том" свете, они все-таки сумели вернуться к жизни. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто из звезд пережил клиническую смерть, однако чудом выжил, не смотря на страшные обстоятельства.

Алла Пугачева: красота чуть не стоила жизни

Легендарная певица "заглянула в лицо смерти" после неудачной пластической операции. Тогда, в 90-х, она решила прибегнуть к хирургическому вмешательству, чтобы продлить себе молодость: Алла Пугачева планировала провести пластику груди, лица, а также убрать лишний вес (удалить более 10 кг подкожного жира). Врачи предупредили: это слишком много для одного раза, большой риск для жизни. Но примадонна была полна решимости выйти из клиники молодой, стройной и красивой.

Алла Пугачева YouTube

Согласие на проведение такой серьезной операции дали медики в Цюрихе, Швейцария. Очнувшись после наркоза, Алла Борисовна оказалась довольна результатом, но через некоторое время, после возвращения в Москву, ее состояние ухудшилось. Пугачеву пришлось госпитализировать – у певицы поднялась температура, а затем она и вовсе потеряла сознание. Причиной этому было отторжение грудных имплантов, и как следствие — сильнейшая интоксикация организма. Московские врачи буквально вытаскивали ее с того света — выводили из клинической смерти.

Алла Пугачева в молодости (до пластических операций) ТопЗвук

После пережитого Пугачева призналась, что "за гранью" не видела никаких тоннелей. Вообще ничего не видела. А может быть, просто не помнит.

"Я ничего не видела и поэтому, наверно, вернулась назад", – коротко отвечала примадонна на вопросы о случившемся.

Борис Моисеев: дважды на грани смерти

Для любимого миллионами российского артиста Бориса Моисеева всегда очень много значила собственная внешность, и он нередко прибегал к помощи пластических хирургов, чтобы оставаться привлекательным и популярным. Но однажды очередная операция едва не стоила ему жизни.

Борис Моисеев utro.ru

У певца остановилось сердце. В состоянии клинической смерти, как он потом рассказывал, никаких тоннелей он не видел и нигде не летал. Правда, Борис Моисеев признался: видел умерших знакомых и тех, кто при жизни сделал ему что-то плохое, или просто был неприятен.

"Думал это был просто сон, я колотил кулаками по лицам ненавистных мне людей. Для меня это было мгновение, но врачи сказали, что меня не было почти час", – отмечал Моисеев.

Борис Моисеев в молодости lady.spb.ru

Впрочем, даже перенесенная им клиническая смерть не заставила Бориса отказаться от пластических операций. Единственное что изменилось, по его утверждению, он перед каждой операцией стал прощаться со своими друзьями.

Помимо этого, по некоторым данным, Моисеев еще раз очутился "в объятиях смерти" в 2010-м, когда у знаменитого артиста сразил инсульт. К слову, он до сих пор не может справиться с последствиями тяжелого заболевания. После болезни жизнь Моисеева разделилась на "до" и после". Изначально артист пытался скрыть проблемы со здоровьем, что могло стоить ему жизни.

"Я помню то день... Он мне позвонил и сказал: "Представляешь, я сейчас заснул за рулем. Очнулся, смотрю, а я на красном сигнале светофора стою". Это были первые признаки инсульта. На следующий день его увезли в больницу. Борю ввели в искусственную кому, он неделю провел без сознания. Когда пришел в себя, то вообще не говорил", – ранее разоткровенничался директор Бориса Моисеева Сергей Горох.

Олег Газманов: роковое выступление в Крыму перед детьми

Со скандальным советским и российским певцом Олегом Газмановым однажды произошел случай, который он считает кратким посещением "того света". Во время выступления в крымском "Артеке", Газманова с невероятной силой ударило током. Музыканта отбросило назад, он ударился головой и потерял сознание. Очнулся певец уже в больнице: медики были уверены, что он умер.

Олег Газманов lisa.ru

По его словам, он ничего не ощущал — ни звуков, ни красок, ни запахов. Была только тишина, а в ней — спокойный голос, который говорил: тебе здесь будет очень хорошо, но ты еще можешь вернуться, если перечислишь все незавершенные дела. Газманов начал вспоминать, что он еще планировал сделать, но не успел, и в этот момент очнулся.

"Я видел, как вылетел из тела и мгновенно оказался в каком-то пространстве. Вокруг не было ничего – ни цвета, ни запахов, ни звуков… Чувствовал спокойствие и умиротворение, слушал голос, который тихо говорил, что у меня есть выбор – остаться здесь или уйти. Я знал, мне рано еще умирать, поэтому поспешил вернуться. Открыл глаза и увидел, что нахожусь в палате в окружении врачей", – откровенно рассказал Газманов.

Впоследствии выяснилось: неаккуратные работники сцены не заземлили один из проводов, и Олег Газманов получил сильный удар тока, после которого, по словам врачей, обычно не выживают.

Максим Фадеев: болезнь, родом из детства

Знаменитый российский продюсер Максим Фадеев перенес клиническую смерть в юности. Парню тогда было всего 17. Как оказалось, с детства у него развивалось серьезное заболевание сердца, которое, собственно, едва и не свело его в могилу. Фадеев перенес сложную операцию на сердце, когда он лег под скальпель хирурга, главный орган перестал функционировать, также начались проблемы с работой мозга. Тогда его чудом удалось спасти.

Максим Фадеев Газета.Ру

"Я был пылинкой и понял, что могу переместиться в любую точку планеты за секунду. Я отправился на кладбище в Париже, где по рассказам моего отца был похоронен наш родственник. Очутился там, увидел надгробие с нашей фамилией и… проснулся, врачи вернули меня к жизни. Через 20 лет мы с отцом решили посетить это кладбище. И случилась поразительная вещь – я никогда не был в этом городе, но смог провести своего отца к надгробию нашего родственника. Тогда я понял, что во время операции я видел не сон – я был там и был той парящей частичкой", – спустя годы после случившегося рассказывал Макс Фадеев.

Звезда Голливуда Шэрон Стоун: дикая боль и опухоль мозга

Пришлось однажды пережить клиническую смерть и голливудской актрисе Шэрон Стоун. Критический момент наступил совершенно внезапно: находясь дома, она внезапно рухнула на диван, не в силах совладать с дикой головной болью. Позже актриса рассказывала, что боль была настолько сильной, будто она получила выстрел в голову.

Шэрон Стоун HELLO!

А дальше было все, как в рассказах выживших после клинической смерти: Стоун влетела в громадную белую световую воронку, увидела своих умерших родных и друзей, но только встретилась с ними глазами. Все это длилось несколько секунд, после чего она очнулась на диване. Врачи диагностировали у актрисы аневризму головного мозга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте также на OBOZREVATEL о знаменитостях, которые вели борьбу с тяжелыми болезнями.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.