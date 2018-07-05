Плагиат или нет: на какую песню похож скандальный хит Евровидения-2018

После того, как одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате, многие обсуждают схожесть композиции "Seven Nation Army" с песней израильской исполнительницы.

OBOZREVATEL предлагает сравнить две песни, а также посмотреть на их смысл и предысторию.

"Seven Nation Army" ("Армия семи наций") — песня американской рок-группы The White Stripes, написанная ведущим вокалистом и гитаристом Джеком Уайтом; открывающий трек и ведущий сингл их четвёртого студийного альбома Elephant, впервые выпущенный весной 2003 года.

Известная благодаря узнаваемому гитарному риффу, песня указывается в числе величайших песен 2000-х годов, будучи положительно принята слушателями и профильной прессой; помимо этого "Seven Nation Army" пользуется популярностью на спортивных и политических мероприятиях.

Нетта Барзилай выиграла с песней "Toy" "Евровидение-2018". "Я прекрасное создание", но "Я не твоя игрушка", - поет Барзилай, обращаясь к "глупенькому мальчику", который "сорит деньгами". При этом манера исполнения, мимика и необычные звуки, которые издает исполнительница во время песни, действительно делают композицию неординарной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, вокруг победительницы "Евровидения-2018" разгорелся политический скандал.