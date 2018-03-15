"Певец и актер": Тодоренко рассказала о новом возлюбленном

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которой недавно приписали роман с российским певцом Владом Топаловым, рассказала о своем возлюбленном.

Артистка призналась, что ее новый парень является актером и певцом, однако имени все же не назвала, передает "7дней".

"Он актер, певец, телеведущий, у него также есть свой бизнес. Мы встречаемся уже полгода. Правда, видимся редко, но это и хорошо — успеваем соскучиться друг по другу. Видимся, в основном, по ночам", - призналась ведущая.

На вопрос, не ревнует ли ее молодой человек, ведь она очень часто уезжает, Тодоренко со смехом парировала: "А зачем ему ревновать? Я хорошая девочка. Мы уже живем вместе, даже завели совместное хозяйство. Игуану, например".

Регина Тодоренко Instagram @reginatodorenko

По словам Регины, они познакомились на кастинге на роль в театральном спектакле. Отметим, что единственной театральной работой на сегодняшний день у Регины является спектакль "Закажи жену в ломбард", где в одной из главных ролей и Влад Топалов.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в спектакле Единственная

Но на вопрос, является ли он таинственным возлюбленным Регины, ведущая ответила отрицательно.

"С Владом нас связывают исключительно рабочие отношения. У нас еще один совместный проект с ним", - утверждает Регина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Регина Тодоренко заинтриговала поклонников снимком с новым возлюбленным.