Перебравшаяся в Россию певица-подруга Януковича вернулась в Киев

Известная певица, соратница бывшего президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий, которая после Евромайдана убежала из Украины в Россию, вернулась в Киев.

В столице Украины у певицы и ее мужа Игоря Лихуты есть квартира и дом. Об ее возвращении на Родину свидетельствует кадр, опубликованный в социальной сети Instagram.

"Только вчера во второй половине дня прилетели домой, Слава Богу! Нет лучшего места на земле!" - подписала снимок Таисия.

Instagram @tpovaliyofficial

Новости Муж Повалий пожаловался росСМИ на украинцев

Перед этим артистка постила фотографию, свидетельствующую о том, что она ждет самолет на Киев.

Instagram @tpovaliyofficial

Напомним, Повалий посещала Киев на новогодние праздники. Тогда знаменитость пожаловалась, что на ее самочувствии сказывается конфликт между Россией и Украиной.

"Конечно, это отражается. Нервные переживания, бывает, бессонница – потому что думаешь много. В остальном никаких проблем со здоровьем у меня нет. Слава Богу!" - говорила Повалий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий в компании звезд Кремля погуляла на княжеской свадьбе в Италии.