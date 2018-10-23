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''Перебрали с вином'': Джамала раскрыла подробности о ''Евровидении-2016''

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Известная украинская певица крымскотатаро-армянского происхождения Джамала рассказала, что во время финала "Евровидения 2016" в Стокгольме со своей командой перепила вина.

Об этом она сообщила в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер".

"Если честно, мы там немножечко перебрали с вином", – сказала она.

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По словам певицы, на столиках стояли графины как будто с водой, но оказалось, что в них было вино.

"Вино у них три градуса, слабенькое. Мы с группой думали, что это вода. Я не пью: могу выпить бокал вина под хорошее настроение или на праздник. А тут плюс стресс. Я смотрю, вся команда порозовела. Но когда меня объявили, я резко протрезвела", – рассказала Джамала.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Джамала рассказала о квартире, которую ей подарили. По словам певицы, она длительное время делала ремонт, а переезд состоялся в феврале.

Персона
Джамала
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