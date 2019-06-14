"Пацан в купальнике": лысая российская звезда обескуражила сеть странным фото

Российская актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", показала фанатам фото в купальнике. Ранее звезда шокировала поклонников видео, в котором побрила себе голову, из-за чего на новом снимке она напомнила фанам парня.

Фотографию Мельникова опубликовала на личной странице в Instagram. Странный снимок актрисы вызвал неоднозначную реакцию у пользователей.

Так, многие указали Дарье, что она выглядит как "пацан" и утратила всю свою женственность после того, как подстриглась.

"На фото подросток, 14 лет. Ты испортила себе, как пацан в купальнике", – возмутились пользователи.

При этом сама артистка также назвала себя "мальчиком" под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российская актриса Катя Старшова, известная ролью Пуговки в "Папиных дочках", восхитила сеть пикантным фото в красном платье с глубоким декольте.

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