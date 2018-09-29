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СпортLady

Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку

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Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум впервые появились на красной дорожке в качестве пары в среду, 26 сентября, в Монако.

Совместный выход звездной пары произошел в Монте-Карло во время гала-вечера в защиту Мирового океана. Там князь Альбер II устроил благотворительный прием и концерт с участием звездных гостей в оперном театре, пишет PEOPLE.com.

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Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку

Певица выбрала для выхода в свет бежевое платье с "металлическими" рукавами от Tom Ford. Актер надел строгий черный костюм и белую рубашку без галстука.

Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку

Отметим, что ранее пара уже не раз фотографировались на публике и посещали общие светские мероприятия. Однако - это был первый выход в свет в качестве пары.

Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку
Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку
Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку
Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку
Орландо Блум и Кэти Перри впервые вышли как пара на красную дорожку

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кэти Перри и ее возлюбленный Орландо Блум на Хэллоуин решили перевоплотиться в супругов Клинтон.

Персоны
Кэти ПерриОрландо Блум
Место
МонакоМонте-Карло
Объект
красная дорожка
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