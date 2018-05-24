Опоздали мракобесы: Кобзон резко ответил на лишение наград Украины

Украинские власти, лишившие в четверг, 24 мая, российского эстрадного певца Иосифа Кобзона всех госнаград, опоздали со своими "мракобесными решениями". Артист якобы отказался от них еще два года назад, ведь присваивала ему их "другая Украина".

Так уже в прошлом народный артист Украины Иосиф Кобзон прокомментировал порталу РИА ФАН примененные против него меры Украины.

"Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать", - в своем стиле заявил 80-летний Кобзон.

Напомним, ввиду антиукраинской позиции певца-соратника террористов "Л/ДНР" в Украине в отношении артиста были применены: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, лишение государственных наград Украины, других форм отличия и другие санкции.

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