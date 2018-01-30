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Опальная украинская звезда спела на свадьбе экс-мужа Ольги Бузовой

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Опальная украинская поп-дива Светлана Лобода была замечена на свадьбе российского футболиста Дмитрия Тарасова, экс-супруга скандальной ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой.

Ролик с выступлением певицы был опубликован в YouTube.

Судя по всему, пышное празднование свадьбы Тарасова и его возлюбленной Анастасии Костенко состоялась в понедельник, 29 января, в банкетном зале московского отеля класса "люкс".

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Насколько известно, поздравить молодоженов пришли 150 гостей, развлекали которых оперный певец Николай Басков, телеведущая Виктория Лопырева и Светлана Лобода.

Скандальная украинка в коротком платье выступила с песнями "Текила любовь", "Твои глаза", "Случайная" и другими.

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Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)Ольга Бузова
Место
РоссияМосква
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