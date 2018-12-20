''Они — клан'': актер ''Квартала'' раскрыл секрет успеха Зеленского

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач назвал шоумена Владимира Зеленского самым успешным комиком в Украине.

Так, по словам Ткача, Зеленский, как и вся структура "Квартала" не имеют в стране конкурентов, а секретом успеха является сплоченность команды и долгосрочные дружеские отношения между участниками. Об этом он рассказал в интервью для программы "перші. Другі" с Натальей Влащенко (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Квартал – это махина. Там вся история идет со студенческих годов. Они как клан, их костяк остался еще со времен студенчества. Кто-то пошел в авторы, кто-то на сцене, кто-то руководит этим всем. Они вместе держались еще с Кривого Рога (тогда артисты выступали в КВН в команде "95 квартал" – Ред). Они умеют дружить, умеют работать, умеют зарабатывать", – рассказал Ткач.

Владимир Зеленский и Юрий Ткач Скриншот из выпуска "Квартал 95"

"Секрет в амбициях. У людей должны быть амбиции. Мы друзья, мы вышли из КВН и все начинали с одного и того же", – подытожил Юрий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский произвел фурор в сети красноречивым роликом о политических "договорняках" во время президентских выборов.

На кадрах показали, как ради высоких рейтингов и победы политики могут "убирать" своих конкурентов, распуская о них абсурдные слухи. Многие пользователи в комментариях под видео отметили, что в реальной жизни происходит подобное.