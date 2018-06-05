Олег Винник в бассейне взбудоражил фанатов голым торсом

Певец года по версии премии "Золотая жар-птица" Олег Винник показал голый торс во время отдыха в бассейне.

Артист поделился в Instagram видео, которое вызвало громкую реакцию фанатов. "Немного релакса", - подписал видео Винник.

"Бог", "Романтично и суперово", "Клас! Аж на море захотелось", - комментировали восхищенные подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Винник выступил на стадионе "Арена Львов", собрав порядка 20 тыс. зрителей. Для исполнителя и многочисленной фан-зоны не стал помехой даже проливной дождь. Напомним, Всеукраинский тур Олега Винника "Ты в курсе" включает более десяти стадионов страны.