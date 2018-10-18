''Оказалось, я — человек-конь'': участница ''Танців з зірками'' пожаловалась на очередную травму

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" и экс-участница телепроекта ''Танці з зірками'' Слава Каминская рассказала о последствиях своего кратковременного участия в шоу.

Артистка, которая так и не смогла выступить на паркете из-за серьезной травмы спины, полученной еще перед первым эфиром "Танцев", рассказала, что во время фатального падения также сломала четыре ребра. Об этом Каминская рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Примечательно, что более двух месяцев Слава даже не догадывалась о том, что у нее есть переломы.

"Вообще я — человек-конь, как оказалось.Сегодня поехала делать повторный СКТ, чтобы проверить свой позвоночник с его хрустальными отростками, и случайно сделали еще и снимок ребер. Ребра тоже оказались хрустальными, аж 4 штуки. А я-то думаю, чего оно мне там целую неделю хрустело. Прошло два месяца, все срослось!" - успокоила фанатов артистка, добавив, что сама не понимает, как такое могло произойти.

"Терпеливые мы все-таки существа — женщины", - подытожила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за перелома ребер шоу ''Танці з зірками'' досрочно покинула еще одна участница - скандальная телеведущая Оксана Марченко. Инцидент произошел на одной из репетиций. Вместо выбывшей телеведущей и ее партнера Дмитрия Чаплина в шоу вернули другую пару - боксера Дениса Беринчика с партнершей Катей Белявской.