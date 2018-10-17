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Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник

2.3тЧитать материал на украинском

В сети на платформах бесплатных досок объявлений стали популярны лоты, связанные с известным украинским певцом Олегом Винником. Там продают самые разные вещи, которые когда-либо трогал исполнитель.

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К примеру, можно приобрести за 4000 гривен пачку недоеденного печенья. По словам продавца, Винник распечатал ее во время концерта, но съел только две штучки, остальное - отдал гримерам, и теперь печенье может купить любой желающий.

Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник

Еще одно объявление - продажа ручки, которую Винник взял у поклонника, чтобы раздать автографы. Фанат сохранил "реликвию" и теперь готов отдать ее за 200 гривен.

Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник

Кроме того, можно купить колпачок от ручки, который якобы жевал певец. А еще - огурец, который он потрогал, и стаканчик, из которого артист пил.

Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник
Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник
Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник

За тысячу гривен можно стать обладателем купюры номиналом одна гривна, которую Винник держал в руках.

Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник

Ну а совершенно бесплатно любой желающий может забрать домой котика, который похож на Винника.

Огурец, колпачок от ручки и стакан: в сети продают вещи, которые трогал Олег Винник

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Олег Винник впервые показал дом, в котором жила его мама, а также познакомил со своей семьей: сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.

Персона
Олег Винник
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