''Ода юношескому максимализму и крайностям'': украинские рокеры восхитили новым альбомом

Популярная украинская рок-группа "Фіолет" выпустила новый альбом "Aurora", посвященный воспоминаниям о юности с ее максимализмом, крайностями и желаниями. Некоторые композиции, вошедшие в состав пластинки, стали также саундтреками к популярному сериалу "Школа".

Работа над пластинкой длилась около двух лет, а к ее созданию присоединились 10 различных музыкантов. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба коллектива (видео можно посмотреть в конце новости).

По словам фронтмена группы "Фіолет" Сергея Мартынюка, несмотря на разнообразие тем и настроения песен, в первую очередь он посвящен тем, кто знает, что такое поражение и разочарование, однако несмотря на это не ломается и идет к своей цели.

Группа "Фіолет" Пресс-служба

"Раньше каждый альбом символизировал для меня начало новой эпохи в жизни группы, в то время как "Aurora" — итог и своеобразная ода нашей юности с ее максимализмом, крайностями и желаниями изменить мир уже сегодня. Такой себе духовный трамплин к новому периоду жизни, более взрослому и сильному", — поделился Сергей и добавил, что посвящает его всем тем, кого еще вчера угнетали в школе и университете, кто знает, что такое поражение и разочарование, но при этом двигается вперед, продолжает творить подвиги и изменять реальность.

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Примечательно, что часть средств на запись альбома "Фіолет" собрали с помощью краудфандинговой кампании. Каждый желающий мог внести определенную сумму и получить за это соответствующий бонус — футболку, книгу, урок игры на музыкальных инструментах или даже возможность прокатиться вместе с группой на туровом автобусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рок-группа "Фіолет" выпустила социальный трек на тему дружбы, который вызвал ажиотаж среди слушателей в сети.