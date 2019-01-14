''Очень смело'': украинский певец с супругой показались голыми в Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин, судья телевизионного проекта "Голос страны" опубликовал в сети пикантное фото с супругой.

На личной странице в Instagram музыкант показал, как после посещения бани они с женой Снежной прохлаждались голышом в снегу.

"Праздник Души и Тела!" - прокомментировал свой пост Бабкин, добавив к нему забавный хештег #идитевбаню.

Менее чем за час пост артиста собрал более 10 тыс. лайков. Большинство фолловеров звезды расхвалили смелость и желание супругов закаляться, некоторые же попытались осудить пару, назвав фото "стыдными".

"Очень смело", - отреагировали на в комментариях на решение Сергея Бабкина не просто раздеться, но и сесть голышом в снег.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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