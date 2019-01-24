МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Обошла Кароль и Огневич: названа самая ротируемая певица Украины

333Читать материал на украинском

Музыкальный портал “TopHit Ukraine” подвёл итоги музыкального года-2018. По его результатам, лучшей певицей по количеству ротаций признана Alyosha (735 769 эфиров). По показателям артистка почти вдвое обогнала своих ближайших конкуренток: Тину Кароль и Злату Огневич.

"Приятно, когда песни, в которые ты веришь, становятся любимыми многими! Спасибо всем, кто нас поддерживает и так же верит в силу нашей музыки!", – комментирует Alyosha.

Обошла Кароль и Огневич: названа самая ротируемая певица Украины
Новости
Новое звучание известного хита: Alyosha представляет танцевальную версию “DAMA”

Кстати, исполнительница готовит большой сюрприз ко Дню всех влюблённых: сейчас заканчивается работа над созданием нового клипа на лирическую песню “Горда”.

Обошла Кароль и Огневич: названа самая ротируемая певица Украины

Также с 13 февраля певица отправляется во всеукраинский тур “Поруч”, который охватит почти тридцать городов и подарит поклонникам не только удовольствие от всем известных хитов, но и возможность увидеть и услышать другую Alyosha с совсем свежими треками, которые до сих пор не были представлены публике.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Alyosha
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги