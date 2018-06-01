Обнаженная Каменских сняла лирическое видео в ванной

Известная украинская поп-певица Настя Каменских, которая выступает с сольным проектом NK, презентовала лирик-видео на свою украинскую песню "Тримай" (чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Видеоработа оказалась достаточно откровенной, так как в ней артистка снялась обнаженной в ванной. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

В кадре NK предстала в образе девушки, собирающейся на свидание к избраннику, которому принадлежит ее сердце.

"Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы", - призналась Настя.

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Режиссером лирик-видео стала Соня Плакидюк: "Мы очень хотели передать игривый, но, в тоже время, очень нежный образ Насти. Сохранить в видео намек на приватность. А необычную и безумно модную аранжировку трека поддержали эффектами и стилизацией 90-х – 2000-х с соблюдением всех канонов ретро-эстетики".

Отметим, что композицию Настя впервые исполнила на "Вечере премьер с Катериной Осадчей".

"Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене ти. Ой, тримай, я люблю лише тебе. Забувай всіх, кого зустрічав до мене ти, і тримай мою руку не відпускай", – поет Каменских. К слову, поклонники артистки даже заподозрили, что песня посвящена ее бывшему партнеру по дуэту Алексею Потапенко (Потапу).

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