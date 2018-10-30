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''О русском языке вовсе забыл'': Тина Кароль рассказала о воспитании сына

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Украинская поп-дива Тина Кароль раскрыла подробности воспитания сына Вениамина, рассказав, почему ее ребенок прекратил разговаривать на русском языке.

Так, в настоящее время сын артистки, 10-летний Вениамин Огир обучается в школе в Великобритании. Он разговаривает исключительно на английском и украинском, отказавшись от русского языка в быту. Об этом Тина рассказала в передаче "Світське життя" с Катей Осадчей (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

По словам Кароль, Вениамин учится в пятом классе. Несмотря на то, что он пошел в британскую школу, практически не зная английского языка, ему довольно быстро удалось привыкнуть к среде, выйти на один уровень со сверстниками и освоить иностранную речь.

Тина Кароль с сыном

Тина Кароль с сыном

Канал Україна

"Он не знал английского. Мог только самое элементарное сказать. Он месяц молчал и пристраивался, но это все было его желание", - отметила народная артистка Украины.

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Певица подчеркнула, что сейчас ее сын учится на одном уровне с детьми, которые родились в Великобритании и для которых английский является родным языком. Кроме того, артистка призналась, что хоть сын живет в украинской семье и все время говорит на украинском, акцент в его речи уже прослушивается. А вот о русском языке он и вовсе забыл.

"Честно скажу, хоть он там и ходит в украинский клуб, танцует казацкие танцы и говорит исключительно на украинском, в этой украинской семье, в которой живет, он русский совсем забыл", — подытожила Тина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Тина Кароль показала в социальной сети провокационное фото, которое спровоцировало волну споров среди ее поклонников.

Персоны
Тина КарольВениамин ОгирКатя Осадчая
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Правильно. Рагулям не нужен язык Пушкина и Достоевского. Специально для них была разработана примитивная сельская мова.
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