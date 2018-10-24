Новый яркий клип Imagine Dragons бьет рекорды в YouTube

Американские хитмейкеры Imagine Dragons презентовали в сети новый клип к песне "Zero".

Всего за сутки ролик, опубликованный на официальном канале группы в YouTube, собрал без малого два миллиона просмотров.

Как отметили музыканты в описании нового клипа, песня "Zero" стала официальным саундтреком к мультфильму Walt Disney Animation Studios "Ральф против интернета", который выйдет в прокат в ноябре 2018 года.

Судя по количеству лайков (более 170 тыс. на фоне нескольких тысяч дизлайков), трек пришелся поклонника группы по душе.

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