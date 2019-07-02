"Новый Киселев": звезду "Квартала 95" разгромили из-за нового шоу

Актер студии "Квартал 95" Валерий Жидков показал первый выпуск авторского шоу "Де-Мократия?", в котором критикует украинских политиков, в том числе и действующего президента Владимира Зеленского.

В сети разгромили новый выпуск проекта, так как Жидков якобы "прошелся" по всем политикам, однако практически ничего не сказал о Зеленском. Первый эпизод "Де-Мократия?" опубликован на YouTube-канале "Квартала" (смотрите видео в конце новости, а также принимайте участие в голосовании).

Пользователи накинулись на ведущего за то, что он слишком лоялен к Зеленскому и предположили, что проект был создан не для того, чтобы реально высмеивать проступки украинской власти, а чтобы "уничтожить конкурентов" партии "Слуга народу" накануне выборов в Верховную Раду.

Владимир Зеленский и Валерий Жидков ТСН

Многие также назвали Валерия "украинским Дмитрием Киселевым" (российский телеведущий, топ-пропагандист Кремля и яростный сторонник политики Путина – Ред).

Валерийй Жидков и Дмитрий Киселев

"Киселев, которого мы заслужили! Совпадение? Не думаю..." – возмутились пользователи.

"Новый Киселев для промывки мозгов избирателям", – добавили другие.

Отметим, многим зрителям проект все же понравился, некоторые из них указали, что будут с нетерпением ждать следующих выпусков, так как на украинском телевидении подобных шоу не хватало.

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