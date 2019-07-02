"Новый Киселев": звезду "Квартала 95" разгромили из-за нового шоу

Актер студии "Квартал 95" Валерий Жидков показал первый выпуск авторского шоу "Де-Мократия?", в котором критикует украинских политиков, в том числе и действующего президента Владимира Зеленского.
В сети разгромили новый выпуск проекта, так как Жидков якобы "прошелся" по всем политикам, однако практически ничего не сказал о Зеленском. Первый эпизод "Де-Мократия?" опубликован на YouTube-канале "Квартала" (смотрите видео в конце новости, а также принимайте участие в голосовании).
Пользователи накинулись на ведущего за то, что он слишком лоялен к Зеленскому и предположили, что проект был создан не для того, чтобы реально высмеивать проступки украинской власти, а чтобы "уничтожить конкурентов" партии "Слуга народу" накануне выборов в Верховную Раду.
Владимир Зеленский и Валерий Жидков
ТСН
Многие также назвали Валерия "украинским Дмитрием Киселевым" (российский телеведущий, топ-пропагандист Кремля и яростный сторонник политики Путина – Ред).
Валерийй Жидков и Дмитрий Киселев
"Киселев, которого мы заслужили! Совпадение? Не думаю..." – возмутились пользователи.
"Новый Киселев для промывки мозгов избирателям", – добавили другие.
Отметим, многим зрителям проект все же понравился, некоторые из них указали, что будут с нетерпением ждать следующих выпусков, так как на украинском телевидении подобных шоу не хватало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-шоумен и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленскийодержал победу на выборах президента Украины после второго тура в апреле 2019 года.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая.
В Украине многие звезды бурно поддержали событие, некоторые из них посетили церемонию инаугурации нового президента. В частности, там были и актеры "Квартала".
Примечательно, что в России также событие вызвало ажиотаж среди знаменитостей, которые поддержали Зеленского.
О планах студии "Квартал 95" без Зеленского читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.
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