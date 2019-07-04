Новые "Сваты-6": где смотреть четвертую серию онлайн

На украинском телеканале 1+1 стартовал показ шестого сезона скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95"(ООО "Кварталкино").

В четверг, 4 июля на экраны выйдет четвертая серия "Сватов". Эпизоды выходят ежедневно в эфире телеканала с понедельника по четверг в 20:45 по киевскому времени. OBOZREVATEL предлагает узнать, где смотреть онлайн 4 серию "Сватов" (видео смотрите в конце новости).

Шестой сезон сериала "Сваты", помимо эфиров телеканала также доступен на официальном сайте 1+1, а также на канале в YouTube.

Сериал "Сваты" Супер

Где смотреть сериал "Сваты" онлайн

Шестой сезон сериала "Сваты", помимо эфиров телеканала также доступен на официальном сайте 1+1, а также на канале в YouTube.

О чем будет четвертая серия шестого сезона "Сватов"

Беркович со всей свойственной ему шириной души просит руки Ольги Николаевны. Ковалева в раздумьях. Буханкины готовятся к родам. Воспользовавшись тем, что Лорика положили в больницу, Митяй устраивает себе отпуск… И исчезает. А пока Лариса обрывает телефон в поисках мужа, вся тяжесть подготовки дома Буханкиных к пополнению в семье ложится на плечи Будькам.

YouTube (скриншот из серии)

"Сваты": смотреть все серии онлайн

Сюжет шестого сезона сериала "Сваты" построен на событиях спустя 8 лет после знакомства семей Будько и Ковалевых. За этот период в жизни сватов многое изменилось. Внучка Женя выросла и перестала быть готом – теперь ее интересуют парни. Но почему-то они почти не обращают на Женю внимания, из-за чего она плачет в подушку по ночам.

YouTube (скриншот из серии)

Первая серия вышла на экраны в понедельник, первого июля. Всего на 1+1 покажут 16 эпизодов. Подробнее о всех сериях "Сватов-6" читайте по этой ссылке.

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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