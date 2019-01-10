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Новое звучание известного хита: Alyosha представляет танцевальную версию “DAMA”

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Певица Alyosha презентует ремикс на песню “DAMA”. Над танцевальной версии трека, который вызвал большой резонанс среди сторонников исполнительницы, работал известный украинский саундпродюсер, певец и DJ Julik.

Это не первый опыт сотрудничества артистки и диджея: именно Julik смиксовал и композицию “Текіла”.

"Обожаю музицировать и предоставлять песням новое звучание! Именно при создании другой версии песни я получаю кайф и огромное удовольствие. В каждом ремиксе стараюсь передать своё авторское видение песни. Треку “DAMA” решил предоставить более клубный формат, благодаря подчёркиванию основных мотивов — и получился настоящий dance-трек!", — отмечает Julik.

Новое звучание известного хита: Alyosha представляет танцевальную версию “DAMA”
Новое звучание известного хита: Alyosha представляет танцевальную версию “DAMA”
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Новое звучание известного хита: Alyosha представляет танцевальную версию “DAMA”

"Песня “DAMA” — очень эмоциональная и драйвовая, одновременно с лирическим и глубоким текстом об измене, поэтому хотелось не потерять эти важные акценты и в ремиксе. Julik это почувствовал и сделал свою dance-версию очень круто. Julik — талант! С уверенностью, что слушателям придётся по душе такое звучание песни, милости прошу к прослушиванию и получению музыкального наслаждения!", — комментирует Alyosha.

Трек “DAMA (remix by Julik)” уже доступен для прослушивания и скачивания на всех цифровых площадках.

Персона
Alyosha
Место
Украина
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