Новая участница "ВИА Гры": горячие фото красотки

Новой вокалисткой популярной украинской группы "ВИА Гра" на замену Мише Романовой, которая покинула коллектив, стала певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская.

Группа выступила в новом составе уже 24 марта 2018 года на концерте в Тбилиси. Об уходе Романовой из коллектива стало известно за два дня до концерта. На данный момент о Меганской известно лишь то, что она активно выступала в ресторанах и барах. Однако девушка обладает приятной внешностью и регулярно делится со своими подписчиками в Instagram откровенными фотографиями. Самыми "горячими" из них предлагает насладиться "Обозреватель".

"Хочу быть моделью Victoria's Secret. жаль, ни по каким параметрам не гожусь", - лукавит девушка.

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Ольга Меганская Instagram @omeganskaya

Как сообщал "Обозреватель", недавно бывшая вокалистка "ВИА Гры" Миша Романова поделилась с поклонниками откровенным снимком в халате.