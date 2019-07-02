"Носит с собой кокаин": в сети нашли "доказательства" наркозависимости Ивлеевой

В сети в очередной раз обвинили известную российскую блогершу и ведущую Анастасию Ивлееву в наркозависимости.

Ранее Telegram-канал "Только никому..." уже сообщал о том, что звезда страдает зависимостью от кокаина. Сама Ивлеева жестко ответила на сплетни и опровергла слухи. Позже на личной странице в Instagram Анастасия показала снимок, который опять стал причиной для сплетен.

Так, на шее у Ивлеевой поклонники заметили любопытный кулон, который якобы является скрытым приспособлением для употребления кокаина.

Настя Ивлеева Glamour

"Уже второй раз Настю Ивлееву приплетают к наркотикам, а точнее к кокаину. На днях пользователи заметили у нее на шее кулон, который "предназначен" для употребления", – написали на канале.

Telegram-канал "Только никому..."

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Ивлееву не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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