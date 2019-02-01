NIKITA LOMAKIN поделится сокровенным на своём первом сольном концерте

5 апреля в киевском клубе “Atlas” состоится первый сольный концерт номинанта премии “M1 Music Awards. 4 Seasons” в категории “Прорыв года” NIKITA LOMAKIN. Выступление станет презентацией дебютного альбома певца под названием “Зеркала”.

— Хочу, чтобы люди вышли с концерта с ощущением, что они нашли человека, который их понимает! Каждая песня из этого альбома — история, которая случилась в моей жизни. Я точно знаю, что я не одинок в них и мои слушатели переживали то же самое. И именно поэтому им будет близка моя музыка, — комментирует NIKITA LOMAKIN.

Певец собирается удивить не только качественно новым взглядом на мужскую лирику, но и абсолютно живым звуком на выступлении.

— Этот концерт — серьёзная отправная точка для моей музыки, — делится исполнитель. — Всё, что было до него, — важные шаги и ценные уроки, без них не было бы самого альбома. Но за моей спиной стоит сумасшедшая команда, которой не страшно ничего; стоят люди, которым нравятся те треки, которые уже раньше получили свои релизы. Всем им я и хочу посвятить этот вечер.

14 февраля альбом “Зеркала”, работа над которым проходила на студии звукозаписи #M1Studio, будет презентован на всех цифровых площадках. В него вошло 10 песен. Релиз от #M1publishing уже доступен для предзаказа по ссылке: https://goo.gl/vp88dg

NIKITA LOMAKIN. Первый сольный концерт

5 апреля, 19:00, клуб “Atlas”

Билеты: https://goo.gl/Mztywe

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