''Невозможно было отказать'': Пугачева рассказала об отношениях со знаменитым музыкантом

Промадонна советской эстрады Алла Пугачева рассказала о том, как познакомилась с известным российским певцом и композитором Игорем Николаевым, с которым тесно дружит до сих пор.

Артистка поделилась воспоминаниями 40-летней давности в рамках шоу "Сегодня вечером. Игорь Николаев" на Первом канале РФ. Именно она, как отметили в передаче, дала старт блестящей карьере Николаева 40 лет назад, в 1979 году. Выпуск опубликован на сайте канала (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Также в передаче, помимо Пугачевой и Николаева, присутствовали супруг Аллы, шоумен Максим Галкин, певцы Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров, артистки Ирина Аллегрова и Юлия Проскурякова и другие. Примадонну спросили, как Игорь стал одним из ведущих музыкантов ее коллектива.

"Я знакома с ним 40 лет. Он сам не побоялся ко мне подойти в Останкино, мы тогда искали клавишника. Послушали – он был прекрасен! Ему невозможно было отказать", – вспомнила артистка.

"Он тогда пришел молодой, симпатичный, какой-то невероятно светлый человек, светлый мальчик. Хватал все на ходу, с такой легкостью! Я всегда говорила, что это Моцарт", – поделилась Пугачева. Николаев, в свою очередь, подчеркнул, что обожал Аллу Пугачеву всегда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ вновь подняли ажиотаж вокруг отношений примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина. Так, некоторые издания написали, что пара вскоре может развестись. Вероятным инициатором разрыва назвали 69-летнюю певицу.

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