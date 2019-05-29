Не засчитали баллы: на Евровидении-2019 произошел очередной скандал

Вокруг конкурса Евровидение-2019 развернулся скандал из-за неправильного подсчета баллов.

Сообщается, что во время второго полуфинала, который состоялся 16 мая, представитель Литвы Юриюс Векленко не сумел пройти в финал, так как ему не хватило всего одного балла. Оказалось, что этот балл Литве присудила Италия, но он не был засчитан, сообщает литовский общественный вещатель LRT.

Таким образом Литва заняла одиннадцатое место, набрав 93 очка и уступив Дании. Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем RAI, отличаются от тех, которые зарегистрированы на официальном сайте голосования и используются для расчета окончательных результатов второго полуфинала. Следовательно, в финале должен был быть именно литовец Юриюс.

Дункан Лоуренс и Юриюс Векленко

Итальянские телезрители дали представителю Литвы Юриюсу Векленко на один балл больше — как раз его и не хватало для выхода в финал.

Члены итальянской делегации подтвердили, что с подсчетом произошла ошибка. Отмечается, что исполнителям в нескольких странах было приписано неправильное количество баллов, присужденных Италией, однако Литва больше всех пострадала от этой ошибки.

Теперь в Литве намерены официально подать заявку в EBU с просьбой дать разъяснения по поводу голосования итальянской аудитории, а также подчеркнули, что Юриюс Векленко может даже потребовать финансовой компенсации.

Юриюс Векленко Вокруг ТВ

"Ситуация действительно интересная. Мы как вещатель пострадали от моральных и рейтинговых нарушений, и для нас может быть достаточно просто признания ошибки. Однако автор песен и исполнитель может требовать существенной финансовой компенсации — когда песня звучит для такой большой аудитории, авторское вознаграждение за то, что песня сыграна дважды, значительно выше, чем когда она звучит только один раз", — заявил Гиржадас.

Сам Векленко равнодушно отнесся к происходящему.По поводу компенсации артист отметил, что это решение должно быть принято менеджерами.

"Я сделал все, что мог, но случилось так, как случилось. Те, кто был в финале, были достойны этого, и я не вижу смысла в том, чтобы лишать их места в таблице", — сказал певец.

Напомним, организаторы Евровидения уже пересматривали итоги конкурса, так как были допущены ошибки из-за подсчета голосов Беларуси. За несколько часов до финала страну отстранили от голосования из-за утечки информации об оценках национального жюри. Впрочем, пересчет результатов тогда не повлиял на исход финала Евровидения-2019.

Выступления Юриюса Векленко в полуфинале Евровидения:

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