''Не забыть бы'': звезда ''Киборгов'' указал на важный нюанс перед выборами

Украинцы с азартом включились в грядущие выборы президента Украины, и на этом этапе важно, чтобы эта активность не иссякла. Не стоит забывать, что главные выборы пройдут осенью. Выборы в парламент.

Таким мнением в беседе с OBOZREVATEL поделился украинский актер театра и кино, звезда картин "Киборги", "Свингеры" Вячеслав Довженко.

Вячеслав Довженко Фото: stb.ua

"Мы вот сейчас очень заострены на выборах президента, а грядут выборы в парламент. И люди сейчас с таким азартом включились в игру президентских выборов и настолько изнемождают себя этим… важно, чтобы они не иссякли к парламентским. Все-таки мы живем в парламентско-президентской стране, об этом нужно помнить. Самые главные выборы - осенью. Мы будем выбирать людей, которые будут принимать законопроекты и вершить наши судьбы. Вот не забыть бы об этом", - указал он.

Что же касается выборов президентских, сам актер отметил, что обязательно пойдет голосовать и уже определился с кандидатом.

"Я ожидаю (от своего кандидата - Ред.) больше прогрессии в гражданской позиции. Мы сейчас формируем страну, и здесь важно все. Каждый нюанс. То, что мы имеем на сегодняшний день кинематограф - это очень здорово. Имеем вопрос языковой, который снят для чиновников, работников культуры, - тоже очень здорово. Мы должны двигаться дальше, в том же направлении", - подчеркнул он.

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