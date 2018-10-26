Не успели: стало известно о последнем желании Николая Караченцова

Актер театра и кино Николай Караченцов, который умер в пятницу, 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего один день, хотел увидеть всех друзей на своем дне рождения.

Таким, как пишет Telegram-паблик Mash, было последнее желание тяжелобольного артиста.

Фото: korrespondent.net

Отмечается, что для праздника у семьи Караченцовых все было готово: шары и торт заказали, друзей пригласили в больницу, куда артист угодил в начале октября из-за воспаления легких.

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Как рассказала после госпитализации супруга артиста Людмила Поргина, врачи пытались максимально быстро приостановить воспаление, так актеру предстоял очередной курс химиотерапии.

О смерти актера журналистам сообщил его сын Андрей.

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