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Не успели: стало известно о последнем желании Николая Караченцова

6.9тЧитать материал на украинском

Актер театра и кино Николай Караченцов, который умер в пятницу, 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего один день, хотел увидеть всех друзей на своем дне рождения.

Таким, как пишет Telegram-паблик Mash, было последнее желание тяжелобольного артиста.

Не успели: стало известно о последнем желании Николая Караченцова

Фото: korrespondent.net

Отмечается, что для праздника у семьи Караченцовых все было готово: шары и торт заказали, друзей пригласили в больницу, куда артист угодил в начале октября из-за воспаления легких.

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Как рассказала после госпитализации супруга артиста Людмила Поргина, врачи пытались максимально быстро приостановить воспаление, так актеру предстоял очередной курс химиотерапии.

О смерти актера журналистам сообщил его сын Андрей.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Николай Караченцов попал в серьезную аварию в Подмосковье.

Персона
Николай Караченцов
Место
Россия
Объекты
кинофестивальактерновости
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