Не успели: стало известно о последнем желании Николая Караченцова

Актер театра и кино Николай Караченцов, который умер в пятницу, 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего один день, хотел увидеть всех друзей на своем дне рождения.
Таким, как пишет Telegram-паблик Mash, было последнее желание тяжелобольного артиста.
Фото: korrespondent.net
Отмечается, что для праздника у семьи Караченцовых все было готово: шары и торт заказали, друзей пригласили в больницу, куда артист угодил в начале октября из-за воспаления легких.
Как рассказала после госпитализации супруга артиста Людмила Поргина, врачи пытались максимально быстро приостановить воспаление, так актеру предстоял очередной курс химиотерапии.
О смерти актера журналистам сообщил его сын Андрей.
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