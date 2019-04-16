"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком со своим сыном.
Так, артист и новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения сына, но совершенно не стесняется этого. Мол, подрастет ребенок – будет больше времени заниматься собой. При этом в Instagram он показал снимок, на котором изображен с оголенным торсом, а рядом с ним на кровати лежит малыш.
"Да, я сильно жирный стал. И не стесняюсь этого! Ничего, сбросим. Главное – здоровыми всем быть!" – высказался Топалов.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Instagram @vladtopalovofficial
Его фолловеры активно отреагировали на публикацию, отметив в комментариях, что Влада просто "раскормила жена", а также поддержали певца, высказав ему множество комплиментов.
Другие же умилились тем, сто на фотографии изображен ребенок, которого пара ранее тщательно скрывала от посторонних взглядов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Супруга Влада Топалова, украинка Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына. Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.