МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

300Читать материал на украинском

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком со своим сыном.

Так, артист и новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения сына, но совершенно не стесняется этого. Мол, подрастет ребенок – будет больше времени заниматься собой. При этом в Instagram он показал снимок, на котором изображен с оголенным торсом, а рядом с ним на кровати лежит малыш.

"Да, я сильно жирный стал. И не стесняюсь этого! Ничего, сбросим. Главное – здоровыми всем быть!" – высказался Топалов.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Instagram @vladtopalovofficial

Новости
"Регина тебя убьет!" Топалов озадачил сеть фото с женой и сыном

Его фолловеры активно отреагировали на публикацию, отметив в комментариях, что Влада просто "раскормила жена", а также поддержали певца, высказав ему множество комплиментов.

Другие же умилились тем, сто на фотографии изображен ребенок, которого пара ранее тщательно скрывала от посторонних взглядов.

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Влад ТопаловРегина Тодоренко
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения