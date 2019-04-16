"Не стесняюсь этого!" Топалов взбудоражил сеть постельным фото с ребенком

Российский певец Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко, вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком со своим сыном.

Так, артист и новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения сына, но совершенно не стесняется этого. Мол, подрастет ребенок – будет больше времени заниматься собой. При этом в Instagram он показал снимок, на котором изображен с оголенным торсом, а рядом с ним на кровати лежит малыш.

"Да, я сильно жирный стал. И не стесняюсь этого! Ничего, сбросим. Главное – здоровыми всем быть!" – высказался Топалов.

Влад Топалов и Регина Тодоренко Instagram @vladtopalovofficial

Его фолловеры активно отреагировали на публикацию, отметив в комментариях, что Влада просто "раскормила жена", а также поддержали певца, высказав ему множество комплиментов.

Другие же умилились тем, сто на фотографии изображен ребенок, которого пара ранее тщательно скрывала от посторонних взглядов.

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