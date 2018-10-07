''Не ожидали'': Винник ''зажег'' толпу в Днепре

7 октября, в День учителя, для педагогов Днепра устроили большой концерт, на котором выступали разные группы и известный певец Олег Винник. Праздничный вечер собрал более 20 тыс. зрителей.

"Как преподаватель в прошлом и человек, родившийся в семье преподавателей, я знаю, какой это тяжелый хлеб. Когда утром надо идти на работу и нести доброе и вечное. Когда ты приходишь в аудиторию и видишь, как у учеников сияют глаза, все сомнения, все вторичное уходит. Поэтому поздравляю всех причастных с Днем учителя. Мы сделали такой большой, добрый праздник, чтобы все могли собраться вместе", - отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Со сцены педагогов также поздравил Олег Винник.

"Здоровья вам и многая лета. Ваше дело - важное. Наше светлое будущее, будущее Украины, в ваших руках - в руках педагогов. Поэтому спасибо вам большое. Будьте счастливы!" - сказал Олег Винник.

Украинский артист исполнил свои самые популярные песни и даже спустился со сцены к зрителям.

Педагоги от выступления певца в восторге.

"Спасибо за такой праздник. Мы очень счастливы. Спасибо Борису Филатову за концерт и вообще", - говорит воспитательница городского детского сада № 309 Светлана.

"Концерт - супер. Эмоции просто через край. Все очень замечательно. Не ожидали, действительно. Мэр приятно удивил", - призналась учительница Арина.

Отметим, что в рамках программы мэра Бориса Филатова "Молодой педагог" с прошлого года более 120 молодых специалистов получают материальную помощь в размере 2 тыс. грн.

Кроме того, этим летом за счет городского бюджета более 6,2 тыс. педагогических работников получили медицинскую страховку. Педагоги города также могут бесплатно отдыхать и оздоравливаться в санатории "Гордость Днепра", что в поселке Орловщина. Муниципальной услугой воспользовались около тысячи педагогов.

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