"Не оставил бы обоих": Бабкин жестко прошелся по участникам "Голосу країни"

Судья восьмого сезона проекта "Голос країни" Сергей Бабкин жестко раскритиковал выступление участников "вокальных боев" в девятом выпуске шоу, который вышел в эфир в воскресенье, 25 марта (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Дуэт в составе Виктории Ильчишеной и Николая Федишина из команды Потапа во второй части "вокальных баттлов" исполнил песню "Dusk Till Dawn", которую в оригинале поют Zayn и Sia. Их пение не впечатлило Бабкина, который заявил, что в следующий этап "Голоса" не пропустил бы никого из двух исполнителей. Ролик с номером Ильчишеной и Федишина опубликован на YouTube-канале проекта.

Так, звездный тренер в пух и в прах раскритиковал номер начинающих артистов, добавив, что "выгнал" бы из проекта и Викторию, и Николая.

Кадр из выступления Виктории Ильчишеной и Николая Федишина YouTube

"Я бы не оставлял обоих!" - сказал Сергей, однако на защиту дуэта сразу же встал их наставник по проекту Потап.

"Все плохое, что сказано в вашу сторону, принимает ваш тренер. Это я "недооткрыл" вас, не уделил вам внимания. Это не было катастрофой", - отметил Алексей Потапенко.

В свою очередь Виктория Ильчишена поблагодарила всех судей проекта за комментарии, добавив, что для нее это стимул работать и совершенствовать свой вокал.

Наставник конкурсантов Потап дал еще один шанс именно Виктории, а Николай покинул проект.

Как сообщал "Обозреватель", в эфире девятого выпуска шоу "Голос країни" в вокальном поединке звезда сериала "Школа" Анна Тринчер разгромила свою соперницу Софию Кистругу.